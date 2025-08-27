Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

George Soros deveria ser acusado em lei de organizações influenciadas por criminosos, diz Trump

Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o bilionário George Soros e o filho "esquerdista radical" deveriam ser acusados pela lei federal americana de Organizações Corruptas e Influenciadas por Criminosos (RICO, na sigla em inglês) pelo apoio a protestos violentos, em publicação na Truth Social nesta quarta-feira, 27.

"Não vamos permitir que esses lunáticos destruam a América, nunca mais dando a ela a chance de 'RESPIRAR' e ser LIVRE", disse na postagem. Segundo Trump, Soros e "seu grupo de psicopatas" causaram danos aos EUA. "Cuidado, estamos de olho em vocês!", alertou o presidente americano.

EUA TRUMP

