EUA sediarão conversas sobre Gaza em dia de nova ofensiva de Israel na região

Autor Agência Estado
Autoridades de Israel e dos EUA se reunirão nesta quarta-feira, 27, em Washington para discutir a situação de Gaza no pós-guerra, apesar do exército israelense considerar "inevitável" a saída da população da cidade de Gaza antes de uma nova ofensiva, sem sinais de um cessar-fogo à vista.

A reunião ocorre em meio à crescente indignação pelo duplo ataque israelense nesta semana ao Hospital Nasser, no sul de Gaza, que matou jornalistas, socorristas e outros.

O número de mortos pela ofensiva subiu para 22 após a morte de mais duas pessoas nesta quarta-feira, segundo autoridades de saúde de Gaza.

O exército israelense, que afirmou que investigará o incidente, não ofereceu explicação imediata para os dois ataques. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

