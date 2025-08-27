Diretor Pedro Almodóvar pede que governo espanhol rompa totalmente com Israel

O cineasta Pedro Almodóvar pediu, nesta quarta-feira (27), ao governo espanhol de Pedro Sánchez que rompa todas as relações diplomáticas e comerciais com Israel ante o "genocídio" em Gaza. "Sou Pedro Almodóvar, diretor de cinema, e peço ao nosso governo que rompa relações diplomáticas, comerciais e de todo tipo com o Estado de Israel em repulsa ao genocídio que está cometendo com o povo de Gaza diante dos olhos do mundo inteiro", disse o cineasta espanhol em um vídeo publicado na conta do Instagram de sua produtora El deseo.

Vestido com uma camisa polo azul, o cineasta pede a Pedro Sánchez "que tente convencer todos os nossos aliados europeus a fazerem o mesmo e que se unam a esse repúdio". O diretor de "Tudo Sobre Minha Mãe" e "Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos" já havia se pronunciado sobre esse conflito, assinando, assim como outros artistas espanhóis, como Javier Bardem, uma carta na qual condenava o "silêncio" sobre o "genocídio" em Gaza, publicada durante o Festival de Cannes em maio. O Governo espanhol é uma das vozes europeias mais críticas ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e aos ataques contra Gaza. O próprio Sánchez qualificou em junho a guerra de Israel na Faixa de Gaza como "genocídio", termo que poucos líderes internacionais usaram até agora.