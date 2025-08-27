Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor Pedro Almodóvar pede que governo espanhol rompa totalmente com Israel

Diretor Pedro Almodóvar pede que governo espanhol rompa totalmente com Israel

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O cineasta Pedro Almodóvar pediu, nesta quarta-feira (27), ao governo espanhol de Pedro Sánchez que rompa todas as relações diplomáticas e comerciais com Israel ante o "genocídio" em Gaza. 

"Sou Pedro Almodóvar, diretor de cinema, e peço ao nosso governo que rompa relações diplomáticas, comerciais e de todo tipo com o Estado de Israel em repulsa ao genocídio que está cometendo com o povo de Gaza diante dos olhos do mundo inteiro", disse o cineasta espanhol em um vídeo publicado na conta do Instagram de sua produtora El deseo. 

Vestido com uma camisa polo azul, o cineasta pede a Pedro Sánchez "que tente convencer todos os nossos aliados europeus a fazerem o mesmo e que se unam a esse repúdio". 

O diretor de "Tudo Sobre Minha Mãe" e "Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos" já havia se pronunciado sobre esse conflito, assinando, assim como outros artistas espanhóis, como Javier Bardem, uma carta na qual condenava o "silêncio" sobre o "genocídio" em Gaza, publicada durante o Festival de Cannes em maio.

O Governo espanhol é uma das vozes europeias mais críticas ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e aos ataques contra Gaza.

O próprio Sánchez qualificou em junho a guerra de Israel na Faixa de Gaza como "genocídio", termo que poucos líderes internacionais usaram até agora.

O chefe do Governo espanhol, que reconheceu oficialmente a Palestina como um Estado em maio de 2024, junto com a Irlanda e a Noruega, fez do apoio incondicional à causa palestina um dos eixos principais de sua política externa nos últimos 18 meses, mas não rompeu os laços com Israel.

O ataque de 7 de outubro perpetrado pelo Hamas causou a morte de 1.219 pessoas do lado israelense, em sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

A campanha de represálias israelense causou pelo menos 62.819 mortos em Gaza, em sua maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, sob a autoridade do Hamas. O ministério, cujas cifras são consideradas confiáveis pela ONU, não especifica o número de combatentes mortos.

mig/mdm/al/rnr/dd/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar