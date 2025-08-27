Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cidades da Flórida (EUA) buscam salvar faixas de pedestres coloridas após ordem de DeSantis

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Os líderes da cidade de Fort Lauderdale realizarão uma reunião de emergência nesta quarta-feira (27) para discutir como responder à ordem do governador republicano do Estado da Flórida, Ron DeSantis, de remover faixas de pedestres coloridas em arco-íris e outras artes de rua em toda a região, sob o risco de perder milhões de dólares em financiamento.

O Departamento de Transporte do Estado disse que deve "garantir a segurança e a consistência das vias públicas e dos sistemas de transporte" e ordenou que as comunidades devem remover as faixas de pedestres e outras artes de rua até o início do próximo mês. Miami Beach recebeu o prazo de 4 de setembro para remover sua faixa de pedestres arco-íris na Ocean Drive - um prazo semelhante aos dados a outras comunidades da Flórida.

Muitas das travessias pintadas celebram os direitos dos gays e o orgulho LGBTQ+, enquanto outras são homenagens a pessoas negras e à polícia. Críticos dizem que é o mais recente ataque à comunidade LGBTQ+ pela administração DeSantis e pela Legislatura controlada pelos republicanos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

EUA

