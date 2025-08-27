Bessent critica compra de petróleo russo, mas diz acreditar que EUA e Índia vão se entender

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, voltou a criticar a compra de petróleo russo pela Índia, mas disse acreditar que Washington e Nova Délhi se entenderão, em entrevista para a Fox Business, nesta quarta-feira. Além dos indianos, ele também sugeriu que a Europa compra a commodity de Moscou.

"O Canadá estava disposto a aderir às tarifas secundárias, mas a Europa está relutante em relação às tarifas secundárias da Rússia", acrescentou.