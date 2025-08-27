Ali, Norton e Mohamed: os favoritos na eleição da Guiana

O presidente Irfaan Ali, o líder opositor Aubrey Norton e o multimilionário Azruddin Mohamed: três perfis diferentes que despontam como favoritos entre os seis candidatos nas eleições gerais da próxima segunda-feira na Guiana. O país, que possui as maiores reservas de petróleo per capita do mundo, define seu governo nessas eleições legislativas de turno único, que coroam como presidente o candidato cujo partido sair vencedor.

- Irfaan Ali, defensor do Essequibo - De origem indiana e membro da comunidade muçulmana, o presidente em exercício Irfaan Ali tem sido um firme defensor do território do Essequibo, uma região de 160 mil km² rica em petróleo e minerais que a Venezuela reivindica desde a época colonial. A vasta região representa dois terços da superfície da Guiana, e Ali, com o apoio dos Estados Unidos, adotou uma postura intransigente em relação a Caracas, o que tem sido valorizado por seus compatriotas. Nasceu em 25 de abril de 1980 em Leonora, um vilarejo na margem ocidental do rio Demerara, a cerca de 15 quilômetros da capital Georgetown.

É filho de um casal de professores e estudou no Reino Unido e na Jamaica. Tem doutorado em urbanismo e planejamento regional e, antes de ser presidente, trabalhou em vários ministérios. Foi eleito deputado pela primeira vez em 2006. Fontes políticas afirmam que o ex-presidente (1999-2011) e secretário-geral do Partido Progressista do Povo (PPP/C), Bharrat Jagdeo, o escolheu como candidato presidencial em 2020. Nessas eleições, derrotou o então presidente David Granger. É o primeiro presidente a se beneficiar das riquezas petrolíferas, exploradas desde 2019.

Pai de dois filhos, afirma regularmente que os rendimentos do petróleo devem ser administrados pensando nas futuras gerações. - Norton, um opositor veemente - Conhecido por suas declarações contundentes e sua veemência, Aubrey Norton acusa abertamente o governo de corrupção e o considera ilegítimo. É líder da APNU (coalizão Aliança para uma Nova Unidade) e garante que os dias do PPP/C no poder estão contados.

Nasceu em 6 de julho de 1957 em Christianburg, ao sul de Georgetown, e pertence à comunidade afro-guianense. Membro das Juventudes Socialistas, com formação em Cuba e no Reino Unido, sempre manteve um discurso muito enraizado na esquerda. Figura destacada do Congresso Nacional do Povo (PNC), é líder da oposição desde 2022. Afirma querer reduzir o desperdício e o desvio de recursos para destiná-los ao aumento de salários, pensões e auxílios sociais, especialmente na educação. Também propõe subsidiar a eletricidade e a água. "Prometemos a vocês que utilizaremos os recursos do petróleo e do gás para tirar o povo da Guiana da pobreza", afirmou.