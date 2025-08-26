Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha em alta sem se abalar com ataques de Trump ao Fed

Wall Street fecha em alta sem se abalar com ataques de Trump ao Fed

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (26), sem se abalar com o novo ataque do presidente Donald Trump à independência do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e à espera dos resultados trimestrais da gigante Nvidia.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,30%, o Nasdaq, de forte peso tecnológico, avançou 0,44% e o S&P 500, mais amplo, cresceu 0,41%.

"Parece que o mercado ignora a tentativa (de Donald Trump) de destituir" a governadora do Fed Lisa Cook, resumiu Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, à AFP.

Na noite de segunda-feira, em uma carta publicada em sua rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos escreveu a Lisa Cook que estava "destituída com efeito imediato".

Primeira mulher afro-americana a alcançar o prestigiado cargo de governadora do Fed, Cook é acusada pelo governo de ter mentido para obter empréstimos hipotecários com taxas mais favoráveis.

Seu advogado, Abbe Lowell, anunciou nesta terça-feira que a iniciativa de Trump será contestada nos tribunais.

Durante meses, o mandatário vem pedindo ao banco que corte drasticamente as taxas de juros, criticando repetidamente o presidente do Fed, Jerome Powell, por agir "tarde demais" e chamando-o de "imbecil".

O presidente do Fed mudou o tom durante os encontros anuais de banqueiros centrais em Jackson Hole, mostrando-se aberto a uma flexibilização monetária.

Mas se o Fed se tornar excessivamente flexível e, paralelamente, "a inflação aumentar devido às tarifas alfandegárias, isso poderia representar um problema para o mercado", advertiu Cardillo.

Quanto aos indicadores, os investidores receberam positivamente os pedidos de bens duráveis, que superaram as expectativas.

A bolsa americana também "procura se posicionar antes da publicação do índice (de inflação) PCE" na sexta-feira, o preferido pelo Fed, destacaram os analistas da Briefing.com.

Também é aguardada na quinta-feira uma segunda estimativa do PIB dos Estados Unidos para o segundo trimestre.

O mercado aguarda com ansiedade os resultados da gigante americana de semicondutores Nvidia, que serão divulgados na quarta-feira após o fechamento de Wall Street.

A bolsa de Nova York vem se beneficiando nos últimos anos de um entusiasmo crescente pela inteligência artificial (IA), e a Nvidia é sua principal representante.

"Há muito entusiasmo" em torno do desempenho da Nvidia, explica Peter Cardillo. "Esperamos que esse entusiasmo esteja justificado, caso contrário isso poderia representar outro problema para o mercado", acrescentou o analista.

Segundo o consenso da FactSet, os analistas esperam um salto de mais de 50% nas receitas da empresa no segundo trimestre.

No mercado, as empresas do setor de defesa como Lockheed Martin (+1,78%, a 455,67 dólares), Boeing (+3,48%, a 234,76 dólares) e RTX (+2,11%, a 159,57 dólares) ganharam terreno após declarações do secretário de Comércio, Howard Lutnick, sobre a possibilidade de participações do governo americano em seu capital, como ocorreu com a Intel.

ni/eb/ag/nn/mr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar