Vinte e cinco países suspendem envios de pacotes por via postal aos EUA devido às tarifas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

A agência postal da ONU informou, nesta terça-feira (26), que 25 países decidiram suspender o envio de encomendas para os Estados Unidos em meio à incerteza sobre o impacto das tarifas planejadas pelo presidente Donald Trump. 

"Operadores postais de 25 países-membros notificaram a União Postal Universal (UPU) que suspenderam seus serviços postais de saída para os Estados Unidos devido a incertezas relacionadas aos serviços de trânsito", afirmou a UPU em um comunicado.

nl/rjm/mab/mb/aa

Tags

eua onu

