Vamos estabelecer em Washington DC pena de morte para assassinos, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que pretende estabelecer uma pena de morte para assassinos na capital federal Washington, D.C., durante reunião do gabinete do governo nesta terça-feira, 26. "Se alguém matar alguém na capital, vamos buscar a pena de morte. Não sei se pessoas estão prontas para isso, mas não temos outra escolha", disse.

Trump afirmou que outras cidades poderão escolher entre adotar ou não a mesma medida, cabendo a decisão à própria administração municipal.