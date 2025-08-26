SpaceX lança megafoguete Starship após explosões em testes anteriores

O megafoguete Starship, da empresa americana SpaceX, decolou nesta terça-feira (26), em seu décimo voo de teste, após uma série de problemas técnicos colocarem em dúvida a sua viabilidade. O maior foguete já construído, de mais de 120 metros, decolou de sua base, no estado americano do Texas, logo após as 23h30 GMT. Seu estágio superior pousou com sucesso no Oceano Índico cerca de uma hora depois, após cumprir seus principais objetivos, segundo a transmissão de vídeo da empresa, do milionário Elon Musk.

"Amerissagem confirmada! Parabéns a toda a equipe da SpaceX por um décimo voo de teste emocionante!", publicou a empresa no X. O voo aconteceu após ser adiado nos dois dias anteriores, devido a um problema técnico e às condições meteorológicas. No começo do ano, as tentativas anteriores de lançamento terminaram em explosões em pleno ar. A sucessão de contratempos, à qual se somou em junho uma explosão durante um teste em solo, gerou dúvidas sobre a viabilidade do Starship, enquanto Musk mantém seu objetivo de realizar em 2026 os primeiros lançamentos a Marte. O megafoguete ainda "não se mostrou confiável", avaliou o especialista Dallas Kasaboski, da consultoria Analysys Mason. "Os sucessos não superaram os fracassos", observou, ressaltando que o novo voo de teste colocava a empresa de Musk "sob forte pressão".

- Desafios técnicos - Famoso por seus projetos mirabolantes e previsões excessivamente otimistas, Musk revolucionou o setor espacial com seu sistema de produção de foguetes reutilizáveis, que domina hoje o mercado de lançamentos comerciais. Com o Starship, pensado para realizar viagens interplanetárias, a empresa de Musk pretende ir ainda mais longe e realizar seu sonho de colonizar Marte. Versões modificadas do Starship devem servir ao programa Artemis, da Nasa, que prevê o retorno de astronautas americanos à Lua, assim como voos de longa distância na Terra, com os quais a SpaceX promete que seus clientes vão chegar "a qualquer lugar do mundo em até uma hora".