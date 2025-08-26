Reino Unido receberá grupo de estudantes palestinos de Gaza

Embora o Executivo britânico não tenha anunciado um número exato de beneficiados, a rede BBC calcula quase 40 pessoas.

Universidades do Reino Unido receberão um grupo de palestinos da Faixa de Gaza com bolsas para permitir que continuem seus estudos, anunciou nesta terça-feira o governo britânico.

O governo israelense ainda deve autorizar a saída de Gaza de cada um dos estudantes, que passarão por controles biométricos em um terceiro país antes de viajar ao Reino Unido, informou o Ministério do Interior britânico.

Uma parte receberá bolsas Chevening, financiadas pelo governo britânico, oferecidas a estrangeiros para cursos de pós-graduação de um ano. Os demais serão beneficiados por instituições privadas.

O conflito na Faixa de Gaza eclodiu após o ataque da organização islamista palestina Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, que causou a morte de 1.219 pessoas, principalmente civis, segundo uma contagem baseada em números oficiais.

A ofensiva israelense na Faixa de Gaza matou pelo menos 62.744 palestinos, sobretudo civis, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, que a ONU considera confiáveis.