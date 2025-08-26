Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presença de Messi no Inter Miami será decidida antes da semifinal da Leagues Cup

Autor AFP
Tipo Notícia

A presença de Lionel Messi no Inter Miami, na semifinal da Leagues Cup contra o Orlando City será definida na quarta-feira, dia da partida, anunciou seu time nesta terça (26).

O astro argentino e o lateral espanhol Jordi Alba são dúvidas para o jogo crucial do torneio que reúne equipes da MLS e da liga mexicana devido a problemas físicos, embora tenham treinado com os demais companheiros nesta terça-feira. 

O assistente técnico do Inter Miami, Javier Morales, disse que a equipe vai monitorar Messi e Alba antes de decidir se estarão disponíveis para a partida em casa contra o Orlando. 

"Jordi e Leo treinaram conosco, eles completaram o treino. Veremos como eles se sentem ao longo do dia e tomaremos uma decisão amanhã", afirmou. 

Morales considerou a conclusão do treino de Messi "muito positiva" e assumiu que "ele pelo menos estará entre os relacionados". 

Quem vencer o duelo entre Miami e Orlando vai enfrentar o vencedor da semifinal entre o atual campeão da MLS, o Los Angeles Galaxy, e o Seattle Sounders, que também vão se enfrentar na quarta-feira. 

Messi, de 38 anos, liderou o Inter Miami na campanha do título da Leagues Cup de 2023, em seus primeiros dias no time do sul da Flórida.

No entanto, o camisa 10 não participou da vitória do time nas quartas de final, na semana passada, contra o Tigres, do México, devido a uma "pequena" lesão muscular na perna direita e tampouco jogou no empate de sábado contra o DC United, pela MLS.

Alba, de 36 anos, sofreu uma lesão no joelho e deixou o campo no segundo tempo diante do Tigres, mas tanto ele quanto Messi participaram do treino na segunda e nesta terça-feira. 

O argentino jogou pela última vez pelo Inter começando como reserva contra o Galaxy no dia 16 de agosto. Ele marcou um gol e deu uma assistência na vitória do time comandado pelo técnico Javier Mascherano. 

"Independentemente de Messi jogar ou não, acho que teremos a mesma mentalidade: entrar em campo, dar o nosso melhor e tentar vencer", disse o zagueiro do Orlando, Alex Freeman. 

Uma ausência certa para o confronto é a de Mascherano, que foi expulso contra o Tigres.

O Orlando venceu os dois jogos contra o Inter Miami nesta temporada com um placar agregado de 7 a 1, incluindo uma goleada de 4 a 1 no início deste mês. 

"Há um contexto diferente para este jogo", disse o técnico do Orlando City, Oscar Pareja. "Mas temos a mesma energia, a mesma força, a mesma vontade que sempre nos caracterizou nos dérbis anteriores". 

Já Javier Morales afirmou que a semifinal "provavelmente será o clássico mais importante" que a Inter já disputou até o momento.

