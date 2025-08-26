Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Passagem do tufão Kajiki pelo Vietnã deixa três mortos

Autor AFP
Tipo Notícia

Três pessoas morreram e 13 ficaram feridas após a passagem do tufão Kajiki pelo Vietnã, onde as operações de resgate foram dificultadas pela queda de árvores e postes de energia elétrica, informaram as autoridades nesta terça-feira.

O tufão atingiu o centro do Vietnã na segunda-feira com ventos de até 130 km/h, o que deixou mais de 1,6 milhão de pessoas sem acesso à energia elétrica.

As autoridades anunciaram um balanço de três mortos e emitiram um alerta para possíveis inundações repentinas e deslizamentos de terra em oito províncias.

Nas ruas de Vinh, no centro do Vietnã, soldados e equipes de resgate trabalhavam para remover dezenas de árvores e pedaços de telhados que bloqueavam as estradas.

O Vietnã enfrenta com frequência os tufões sazonais, mas as mudanças climáticas provocadas pela atividade humana deixam os fenômenos meteorológicos mais intensos e imprevisíveis. 

Mais ao norte, na capital Hanói, as fortes chuvas inundaram várias ruas e causaram caos no trânsito na manhã de terça-feira. 

O tufão Kajiki perdeu força e virou uma depressão tropical depois de atravessar o Vietnã, seguindo em direção ao oeste, sobre o norte do Laos, onde provocou chuvas intensas.

O trem de alta velocidade Laos-China suspendeu as operações na segunda e terça-feira. Algumas rodovias foram bloqueadas. 

Mais de 100 pessoas morreram ou desapareceram em decorrência de desastres naturais nos primeiros sete meses de 2025 no Vietnã, segundo o Ministério da Agricultura.

