Justiça restitui pacto de não comercializar soja de áreas desmatadas na Amazônia

A Justiça Federal restabeleceu a vigência de um pacto entre grandes empresas para não comercializar a soja cultivada em áreas desmatadas da Amazônia, que havia sido suspenso na semana passada, gerando protestos de ONGs. A juíza Adverci Rates Mendes de Abreu decidiu anular temporariamente a decisão do regulador brasileiro da concorrência, o Cade, sobre a chamada Moratória da Soja, vigente desde 2006 e considerada um mecanismo eficaz na luta contra o desmatamento na maior floresta tropical do planeta.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) havia ordenado suspender o pacto ao considerar que era anticompetitivo e prejudicava a exportação da oleaginosa, após um pedido da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Muitos parlamentares no Congresso representam o poderoso lobby do agronegócio, um dos motores de crescimento do país, o maior exportador de soja do mundo. O Brasil vendeu 96,8 milhões de toneladas de soja entre janeiro e novembro de 2024, segundo a estatal Companhia Nacional de Abastecimento. A moratória foi assinada na época por representantes da indústria da soja, sob pressão principalmente do mercado europeu diante do aumento do desmatamento na Amazônia.

Os signatários comprometeram-se a não comercializar soja proveniente de terras desmatadas a partir de 2008. Entre eles estão a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais e cerca de 30 gigantes do setor como a americana Cargill e a francesa Louis Dreyfus. O Cade havia dado dez dias para que eles se desvinculassem do pacto sob pena de multas pesadas.

A decisão do Cade é "desproporcional e prematura" e não considerou critérios técnicos nem jurídicos, tampouco avaliações de órgãos públicos como o Ministério do Meio Ambiente, afirma o texto da decisão judicial de segunda-feira, obtido pela AFP. A medida vale enquanto o processo administrativo aberto no Cade avança, de acordo com o documento. O Greenpeace Brasil celebrou a decisão, pois "essa suspensão trazia riscos de incentivar novos desmatamentos, bem como sinalizações negativas para acordos no mesmo sentido”, disse Cristiane Mazzetti, coordenadora de Florestas, citada em um comunicado.