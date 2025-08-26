Irã afirma negociar 'com todas as suas forças' para impedir restabelecimento de sanções

"Nossa prioridade é evitar qualquer ação ou incidente que possa custar caro ao país", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqai, em uma coletiva de imprensa semanal antes das negociações programadas para esta terça-feira em Genebra com Reino Unido, França e Alemanha.

O Irã declarou, nesta terça-feira (26), que "negocia com todas as suas forças" para impedir que potências europeias ativem o mecanismo de restabelecimento de sanções internacionais previsto no acordo nuclear de 2015.

Os europeus retomaram o diálogo com Teerã sobre seu programa nuclear no final de julho durante uma reunião em Istambul, a primeira desde a guerra de 12 dias entre Israel e o Irã, desencadeada em 13 de junho por um ataque israelense a instalações nucleares e militares iranianas.

Os três países europeus — E3, no jargão diplomático — ameaçam ativar no outono (primavera no Brasil) o mecanismo de restabelecimento automático das sanções internacionais ("snapback") contra o Irã, previsto no acordo nuclear iraniano de 2015, caso uma solução negociada não seja alcançada.

Este acordo, conhecido como JCPOA, estabeleceu restrições significativas ao programa nuclear iraniano em troca do levantamento gradual das sanções da ONU.

As potências ocidentais temem que o Irã desenvolva uma arma nuclear, algo que autoridades iranianas negam.