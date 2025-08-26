Clero católico e ortodoxo grego permanecerá na Cidade de Gaza para ajudar

O clero católico e ortodoxo grego, assim como as freiras, permanecerão na Cidade de Gaza apesar dos planos israelenses de ocupação militar, indicaram as comunidades religiosas em um comunicado conjunto nesta terça-feira (26). "Quando o comunicado foi feito, estavam em vigor ordens de evacuação em bairros da Cidade de Gaza. Relatos de fortes bombardeios continuam sendo recebidos", afirmaram o patriarca latino e o patriarca ortodoxo de Jerusalém.

"Não sabemos o que acontecerá no terreno, não apenas para nossa comunidade, mas para toda a comunidade", acrescentaram. Centenas de deslocados foram abrigados desde o início da guerra nos acampamentos gregos ortodoxos de São Porfírio e da Sagrada Família católica. Ataques israelenses atingiram a igreja da Sagrada Família em julho, matando três pessoas e ferindo outras dez. "Entre aqueles que buscaram refúgio nos acampamentos, muitos estão frágeis e desnutridos devido às dificuldades vividas nos últimos meses", indicou o comunicado.

"Sair da Cidade de Gaza ou tentar se locomover para o sul é quase uma sentença de morte. Por essa razão, o clero e as freiras decidiram permanecer e continuar cuidando daqueles que estão nos acampamentos", acrescentou. Há cerca de 650 católicos e cristãos ortodoxos na Faixa de Gaza, entre eles cinco padres e cinco freiras, disse o patriarca latino à AFP nesta terça-feira. O gabinete israelense aprovou, no início de agosto, um plano militar para ocupar a Cidade de Gaza, apesar das pressões internacionais pela situação humanitária no local.