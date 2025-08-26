Céu de ficção científica: 'haboob' mergulha Phoenix na escuridão

Um paredão de poeira varreu Phoenix e mergulhou essa cidade do sudoeste dos Estados Unidos em uma escuridão quase total, levando à suspensão de voos, obrigando motoristas a saírem das estradas, além de deixar milhares de pessoas sem luz. Denominado "haboob", o fenômeno que ocorreu na segunda-feira é comum durante a temporada de monções na região árida dos Estados Unidos.

Os haboobs se formam quando uma tempestade cai e leva ar frio para o solo do deserto, levantando um paredão de poeira e sedimentos que pode chegar a quilômetros de extensão e milhares de metros de altura. A tempestade de poeira foi seguida por chuvas intensas e relâmpagos que desencadearam alertas de inundações repentinas. "Essa poeira das monções não é brincadeira... Por favor, protejam-se!", advertiu a cidade de Phoenix no X, compartilhando uma foto da massa de poeira sobre aviões, uma imagem que lembra um filme de ficção científica. Os meios de comunicação locais noticiaram que o fenômeno arrancou parte do teto do Aeroporto Sky Harbor, em Phoenix.

A cooperativa elétrica Trico informou que 7.200 membros ficaram sem eletricidade, enquanto a polícia da cidade de Gilbert alertou para quedas de árvores e semáforos desligados que tornaram as condições perigosas para dirigir. A poeira reduziu a visibilidade a poucos metros da rodovia I-10, enquanto outra via movimentada, a I-17, foi parcialmente fechada devido a inundações, segundo o Departamento de Transporte do Arizona. No total, mais de dois milhões de pessoas foram afetadas, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), que aconselha motoristas presos em haboobs a pararem e apagarem as luzes para que outros motoristas não os confundam com veículos em movimento e colidam contra eles.