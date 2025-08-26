Catar segue 'aguardando' resposta israelense sobre proposta de trégua em Gaza

"Continuamos aguardando uma resposta. E as declarações que ouvimos atualmente não nos dão confiança de que, se houvesse um acordo, este seria positivo", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, durante uma entrevista coletiva em Doha.

O Catar afirmou, nesta terça-feira (26), que continua aguardando uma resposta de Israel sobre uma proposta de cessar-fogo em Gaza, apresentada pelos mediadores e aprovada pelo movimento islamista palestino Hamas.

O Hamas anunciou na semana passada que aceitou uma nova proposta de trégua dos mediadores: Egito, Catar e Estados Unidos.

Segundo fontes palestinas, a proposta contempla a libertação gradual de reféns ao longo de uma trégua inicial de 60 dias, em troca da libertação dos presos palestinos em Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ter ordenado na semana passada conversações imediatas para assegurar a libertação dos reféns, ao mesmo tempo em que insistiu nos planos de uma nova ofensiva contra a Cidade de Gaza, a maior área urbana do território palestino.

"Corresponde à parte israelense responder à oferta que está na mesa. O restante não passa de jogo político", declarou Al Ansari, antes de acrescentar que o Catar não observa "nenhum desfecho positivo" para a escalada na região.