Bayer Leverkusen anuncia contratação do lateral espanhol Lucas Vázquez

Autor AFP
AFP Autor
O lateral-direito espanhol Lucas Vázquez, ex-Real Madrid, é o novo reforço do Bayer Leverkusen, com contrato até 2027, anunciou o clube alemão nesta terça-feira (26).

Vázquez, cinco vezes campeão da Champions League, chega como "jogador livre, já que seu contrato com a entidade madridista expirou ao final da temporada passada", explicou o Leverkusen em nota.

O lateral de 34 anos passou por exames médicos na capital espanhola e está pronto para enfrentar o Werder Bremen no próximo sábado, pela segunda rodada do Campeonato Alemão.

"Estou ansioso para continuar minha carreira no Bayer Leverkusen, o clube sobre o qual me falaram muito o técnico Xabi Alonso e meu companheiro de Real Madrid durante muitos anos, Dani Carvajal", destacou o jogador.

"Com Lucas Vázquez, contratamos um jogador com muita experiência, que ganhou tudo o que podia ganhar no Real Madrid nos últimos dez anos", ressaltou Simon Rolfes, diretor esportivo do Leverkusen, que acrescentou que o espanhol será um "pilar" da equipe.

O clube alemão, em processo de reconstrução após a saída de Xabi Alonso, estava em busca de um lateral-direito para substituir o holandês Jeremie Frimpong, que assinou com o Liverpool.

Além de Frimpong, o Leverkusen, campeão alemão em 2024, perdeu outros jogadores como o suíço Granit Xhaka (Sunderland) e os alemães Florian Wirtz (Liverpool) e Jonathan Tah (Bayern de Munique).

