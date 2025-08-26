Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

América Latina se une em torno do financiamento climático antes da COP30

América Latina se une em torno do financiamento climático antes da COP30

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ministros do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe se uniram nesta terça-feira em torno do fortalecimento das fontes de financiamento frente à crise climática na região, antes da COP30.

As autoridades se reuniram na Cidade do México para "lançar as bases de uma narrativa regional" frente ao aquecimento global e fortalecer "a liderança" da América Latina antes da COP30, que será realizada em novembro, no Brasil.

"Reafirmamos a urgência de ampliar a provisão de meios de implementação por parte dos países desenvolvidos para a nossa região", diz a declaração ministerial, divulgada pela Secretaria do Meio Ambiente do México. "Enfatizamos que o financiamento climático deve ser novo, adicional, previsível, adequado e acessível."

O México propôs a criação de um fundo regional para enfrentar as consequências das mudanças climáticas. Em nível global, existe um fundo para ajudar os países vulneráveis a lidar com os danos causados por esse fenômeno, cuja criação foi acordada na COP28.

A vulnerabilidade da América Latina frente à crise climática "é alarmante", afirmou a ministra mexicana do Meio Ambiente, Alicia Bárcena, ao justificar a necessidade de um financiamento maior.

Embora a região gere apenas 11,3% das emissões poluentes globais, 74% dos países que a compõem vivenciaram "fenômenos climáticos recorrentes", ressaltou Alicia.

bur-yug/atm/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar