Adversária do Brasil, Bolívia divulga lista de convocados para as Eliminatórias

O meia Henry Vaca, do Oriente Petrolero, é a principal novidade entre os 28 nomes chamados pelo técnico Oscar Villegas.

A Bolívia divulgou, nesta terça-feira (26), a lista de convocados para os últimos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Brasil.

O jogador de 27 anos não defende a seleção boliviana desde a vitória por 4 a 0 sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias, em setembro de 2024.

Com chances remotas de conseguir uma das seis vagas diretas para o Mundial do ano que vem, a Bolívia está muito viva na luta para ir à repescagem.

A equipe ocupa a oitava posição na tabela com 17 pontos, um a menos que a Venezuela (7ª), que no momento seria a seleção sul-americana a disputar a classificação com representantes de outros continentes.

Nesta última rodada dupla das Eliminatórias, os bolivianos vão a Barranquilla para enfrentar a Colômbia (6ª) no dia 4 de setembro, antes de receberem o Brasil em El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar, no dia 9.