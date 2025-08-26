Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Adversária do Brasil, Bolívia divulga lista de convocados para as Eliminatórias

Adversária do Brasil, Bolívia divulga lista de convocados para as Eliminatórias

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Bolívia divulgou, nesta terça-feira (26), a lista de convocados para os últimos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Brasil.

O meia Henry Vaca, do Oriente Petrolero, é a principal novidade entre os 28 nomes chamados pelo técnico Oscar Villegas.

O jogador de 27 anos não defende a seleção boliviana desde a vitória por 4 a 0 sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias, em setembro de 2024.

Com chances remotas de conseguir uma das seis vagas diretas para o Mundial do ano que vem, a Bolívia está muito viva na luta para ir à repescagem.

A equipe ocupa a oitava posição na tabela com 17 pontos, um a menos que a Venezuela (7ª), que no momento seria a seleção sul-americana a disputar a classificação com representantes de outros continentes.

Nesta última rodada dupla das Eliminatórias, os bolivianos vão a Barranquilla para enfrentar a Colômbia (6ª) no dia 4 de setembro, antes de receberem o Brasil em El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar, no dia 9.

-- Lista de convocados da seleção da Bolívia:

Goleiros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima/PER), Carlos Lampe (Bolívar/BOL), Rodrigo Banegas (The Strongest/BOL).

Defensores: Luis Haquin (Mushuk Runa/EQU), Efraín Morales (CF Montreal/CAN), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk/UCR), Marcelo Tórrez (Santos/BRA), Leonardo Zabala (Cancún FC/MEX), Yomar Rocha (Bolívar/BOL), Diego Medina (CSKA 1948 Sofia/BUL), Lucas Macazaga (Leganés/ESP), José Sagredo (Bolívar/BOL), Roberto Fernández (Akron Togliatti/RUS). 

Meio-campistas: Ervin Vaca (Bolívar/BOL), Héctor Cuéllar (Always Ready/BOL), Óscar López (Mallorca/ESP), Robson Matheus (Bolívar/BOL), Gabriel Villamil (LDU/EQU), Moisés Villarroel (Blooming/BOL), Darío Torrico (Always Ready/BOL), Miguel Terceros (América-MG/BRA), Carlos Melgar (Bolívar/BOL), Luis Paz (Bolívar/BOL). 

Atacantes: Moisés Paniagua (Always Ready/BOL), Carmelo Algarañaz (Kalamata/GRE), Enzo Monteiro (FK Auda, LET), Henry Vaca (Oriente Petrolero/BOL), Gustavo Peredo (Guabirá/BOL).

jac/raa/cb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar