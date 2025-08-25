Vietnã se prepara para a passagem do tufão Kajiki

O tufão, o quinto desde o início de 2025 no Vietnã, avança pelo Golfo de Tonkin com ondas de até 9,5 metros.

O Vietnã começou a retirar mais de 300.000 moradores de suas costas nesta segunda-feira (25), antes da passagem do tufão Kajiki, que avança em direção ao país asiático com rajadas de vento de 160 quilômetros por hora.

Quase 325.000 residentes de cinco províncias costeiras serão transferidos para abrigos temporários em escolas e edifícios públicos, informaram as autoridades.

A cidade de Vinh amanheceu inundada nesta segunda-feira, com a maioria dos estabelecimentos comerciais fechados e protegidos com sacos de areia.

Dois aeroportos locais foram fechados e as embarcações de pesca no trajeto do tufão foram transferidas para o porto.

Kajiki deve tocar o solo nas próximas horas, com ventos de 157 km/h, informou o Centro Nacional de Previsões Hidro-Meteorológicas do Vietnã.