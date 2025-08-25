Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que se encontrará com líder norte-coreano 'algum dia'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que "em algum momento" se encontrará com Kim Jong-un, o líder norte-coreano com quem teve várias reuniões presenciais em seu primeiro mandato. 

"Algum dia eu o verei", disse Trump a repórteres quando questionado se encontraria Kim novamente, antes da visita do novo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, à Casa Branca. "Nós nos encontraremos em algum momento", acrescentou.

