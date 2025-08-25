Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump denuncia 'expurgo' na Coreia do Sul antes de receber presidente Lee

Trump denuncia 'expurgo' na Coreia do Sul antes de receber presidente Lee

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que um "expurgo ou revolução" parecia estar em andamento na Coreia do Sul, horas antes de receber o presidente Lee Jae Myung na Casa Branca. 

"O que está acontecendo na Coreia do Sul? Parece um Expurgo ou Revolução. Não podemos permitir isso e fazer negócios lá", publicou Trump, sem especificar ao que se referia.

No domingo, os promotores sul-coreanos pediram a prisão do ex-primeiro-ministro Han Duck-soo, acusando-o de ajudar o ex-presidente Yoon Suk Yeol a declarar lei marcial em dezembro.

Yoon foi destituído em abril. 

O líder sul-coreano será recebido ao meio-dia, horário local (13h00 no horário de Brasília), por Trump, com quem se reunirá no Salão Oval, onde seu anfitrião já repreendeu publicamente os presidentes ucraniano e sul-africano. 

Resta saber se o encontro também se tornará uma armadilha para o presidente Lee, considerado um esquerdista, que assumiu o poder em junho. 

A mensagem de Trump pode se referir à crise política na Coreia do Sul, que atingiu seu pico no final de 2024, e aos processos judiciais que se seguiram.

O ex-presidente sul-coreano Yoon, que tentou derrubar o poder civil em 3 de dezembro de 2024 enviando soldados armados ao Parlamento, está atualmente detido, assim como sua esposa. 

O novo presidente viaja a Washington em busca de acordos sobre questões comerciais e sobre a estratégia a ser adotada em relação à Coreia do Norte, cujo líder Kim Jong Un supervisionou testes de mísseis de defesa aérea no sábado, segundo a agência de notícias oficial KCNA. 

A discussão deve abordar de forma mais ampla a aliança militar entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, onde 28.500 soldados americanos estão mobilizados.

Trump critica frequentemente os custos dos Estados Unidos para garantir a segurança de seus aliados.

aue/bgs/des/mr/mel/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar