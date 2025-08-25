Trump cogita reunião com líder norte-coreano e surpreende presidente da Coreia do Sul

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que espera se reunir novamente com o líder da Coreia do Norte, ao mesmo tempo em que lançou um ataque extraordinário contra o mandatário da Coreia do Sul, a quem recebeu na Casa Branca. Horas antes de o presidente Lee Jae-myung chegar para sua muito planejada primeira visita à Casa Branca, Trump recorreu às redes sociais para denunciar o que disse ser uma "Purga ou Revolução" na Coreia do Sul, aparentemente em referência a operações policiais que envolvem igrejas.

Quarenta minutos após o início de uma reunião no Salão Oval, na qual Lee elogiou profusamente Trump, o magnata republicano descartou sua própria e contundente crítica, dizendo: "Tenho certeza de que é um mal-entendido', já que "há um rumor circulando". Trump afirmou acreditar estar na mesma linha que Lee em relação à Coreia do Norte, sendo Lee um progressista que apoia a diplomacia em vez da confrontação. Lee, advogado que defendia direitos trabalhistas e que já criticou o Exército americano no passado, imediatamente adulou seu anfitrião e disse que Trump transformou os Estados Unidos "não (apenas) em um guardião da paz, mas em um fazedor da paz". "Estou ansioso por sua reunião com o presidente Kim Jong Un e pela construção de uma Trump Tower na Coreia do Norte, e jogar golfe lá", disse Lee.

Kim "vai estar esperando pelo senhor", afirmou Lee a Trump. O mandatário sul-coreano foi eleito em junho após a destituição de Yoon Suk Yeol, de postura mais beligerante, que chegou a impor brevemente a lei marcial no país. - Antes da reunião -

Trump, que se encontrou com o norte-coreano Kim Jong Un três vezes durante seu primeiro mandato, elogiou a relação e disse que o conhecia "melhor do que ninguém, quase, exceto sua irmã". "Um dia eu o verei. Estou ansioso para vê-lo. Ele foi muito bom comigo", disse Trump a jornalistas antes de receber o presidente da Coreia do Sul. Trump afirmou que a Coreia do Norte tem disparado menos foguetes desde que ele voltou à Casa Branca em 20 de janeiro.

O mandatário disse uma vez que ele e Kim "se apaixonaram". Seus encontros reduziram as tensões, mas não conseguiram alcançar um acordo duradouro. Desde então, Kim forjou uma relação próxima com a Rússia, enviando tropas para lutar contra a Ucrânia, e recusou-se terminantemente a desmantelar o programa nuclear da Coreia do Norte. O novo presidente sul-coreano foi a Washington em busca de acordos sobre temas comerciais e para dialogar sobre a estratégia a adotar frente à Coreia do Norte, cujo líder supervisionou no sábado testes de mísseis de defesa antiaérea, segundo a agência oficial KCNA.