Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sensação após título no Canadá, Mboko cai na estreia no US Open

Sensação após título no Canadá, Mboko cai na estreia no US Open

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A canadense Victoria Mboko, uma das grandes revelações do ano no tênis feminino, não passou da primeira rodada do US Open, ao ser derrotada pela tcheca Barbora Krejcikova nesta segunda-feira (25).

A experiente Krejcikova (29 anos), vencedora de dois Grand Slams, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 22 minutos.

Mboko, que vai completar 19 anos na terça-feira, chegou a Nova York sob grande expectativa, depois de vencer de forma assombrosa o WTA 1000 do Canadá, em Montreal, no início do mês.

A jovem conseguiu o primeiro título da carreira jogando em casa depois de uma campanha na qual eliminou quatro campeãs de Grand Slam, entre elas a americana Coco Gauff e a japonesa Naomi Osaka.

Com essa vitória, que a levou da 85ª para a 23ª posição no ranking da WTA, a estreia de Mboko foi programada para a quadra Louis Armostrong, a segunda maior de Flushing Meadows.

Mas a qualidade do tênis de Krejcikova, atual número 62 do mundo, acabou prevalecendo sobre a promessa canadense.

Mboko, que jogou com o pulso enfaixado devido a uma lesão que sofreu no WTA 1000 do Canadá, cometeu dez duplas faltas e foi praticamente inofensiva com seu serviço, com aproveitamento muito baixo no primeiro (64%) e no segundo saque (28%).

Na devolução, ela não confirmou nenhum dos dois break points que teve na partida.

Sem a confiança que mostrou no Canadá, Mboko não foi páreo para Krejcikova, que construiu sua vitória com quebras nos inícios de cada set.

"Eu a vi em Montreal. O que ela conseguiu foi enorme. Jogou muito bem", Krejcikova, que já foi número 2 do mundo. "Fiquei realmente feliz quando ela ganhou, porque foi uma grande vitória".

gbv/raa/cb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar