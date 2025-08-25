Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da Síria discursará na Assembleia Geral da ONU

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente interino da Síria, Ahmed al Sharaa, discursará na Assembleia Geral da ONU em setembro, anunciou uma fonte do Ministério das Relações Exteriores.

Al Sharaa assumiu o poder depois que suas forças, lideradas por islamistas, derrubaram o governo de Bashar al Assad em dezembro, após quase 14 anos de guerra civil.

As novas autoridades sírias receberam apoio regional e internacional.

Al Sharaa "participará da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, onde fará um discurso", afirmou a fonte, que pediu anonimato.

"Será o primeiro presidente sírio a falar nas Nações Unidas desde o discurso do ex-presidente Nuredin al Atassi em 1967, e o primeiro presidente sírio a participar da semana de alto nível da Assembleia Geral, prevista para acontecer de 22 a 30 de setembro", acrescentou. 

Por seu passado de ex-jihadista procurado, Al Sharaa permanece como alvo de sanções da ONU e de uma proibição de viagens. Ele deve solicitar uma isenção para qualquer deslocamento ao exterior. 

Al Sharaa se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em maio, uma semana depois de se encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Paris durante sua primeira viagem ao Ocidente.

Tags

onu

