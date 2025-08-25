Presidenciável Paz descarta "ajuste" drástico na Bolívia para enfrentar crise econômica

O candidato presidencial de centro-direita Rodrigo Paz, favorito para o segundo turno de outubro na Bolívia, descartou um plano de ajuste severo para superar a crise econômica, em uma entrevista à AFP. "Eu acho que vai ser uma transição. Haverá o processo de estabilização, não o chamamos de ajuste. É estabilizar. Eu acredito que o povo vai entender", disse o político.

Paz obteve a maior votação no primeiro turno, com 32%, seguido do ex-presidente Jorge Quiroga (26,7%). Ambos disputarão o segundo turno em 19 de outubro. O atual governo de esquerda de Luis Arce praticamente esgotou suas reservas internacionais de dólares para sustentar os subsídios aos combustíveis. A inflação interanual de julho foi de 24,8%, a mais alta em pelo menos 17 anos. A crise econômica, principal preocupação dos bolivianos, tem sido o centro dos debates durante a campanha eleitoral.

Paz descartou que vá contrair créditos internacionais como primeira opção para aliviar a economia, como propõe seu rival Jorge Quiroga. "As pessoas entendem que primeiro é preciso arrumar a casa", comentou o filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). O político apontou que seu plano de estabilização contempla, em primeiro lugar, uma redução de 60% do déficit fiscal.