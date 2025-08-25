Perplexity compartilhará com meios de comunicação receitas de suas buscas com IA

A ferramenta de inteligência artificial Perplexity anunciou nesta segunda-feira (25) que começará a pagar milhões de dólares a meios de comunicação como parte de um novo modelo para compartilhar os lucros das buscas com empresas jornalísticas. Os veículos que se tornarem parceiros da companhia em breve receberão pagamentos quando seu trabalho for utilizado pelo navegador ou pelo assistente de IA da Perplexity para responder a consultas ou solicitações, informou a startup sediada em San Francisco.

"Estamos compensando os meios de comunicação com o modelo adequado para a era da IA", anunciou a empresa em seu blog. Os pagamentos serão administrados por meio de um serviço de assinatura que será lançado nos próximos meses, chamado Comet Plus, que a Perplexity descreve como um programa que garante que veículos e jornalistas se beneficiem dos novos modelos de negócio que a IA oferece. Foi reservado um fundo comum de 42,5 milhões de dólares (R$ 230 milhões) para compartilhar com os meios, e espera-se que aumente com o tempo, acrescentou. "Conforme a web evoluiu além da informação para incluir conhecimento, ação e oportunidades, o excelente conteúdo de veículos e jornalistas ganha ainda mais importância", explicou a equipe da Perplexity.

A Perplexity é uma das startups mais promissoras do Vale do Silício, cujo motor de busca baseado em IA é frequentemente citado como um potencial disruptor para o Google. No entanto, a empresa foi processada por meios como o Wall Street Journal, o New York Times e o japonês Yomiuri Shimbun, que alegam que ela se beneficia injustamente de seu trabalho. Um modelo de repartição de receitas por parte da Perplexity seria um gesto de conciliação com os veículos e ajudaria a dissipar as acusações de oportunismo.