O legado polêmico do imperador etíope Haile Selassie 50 anos após sua morte

Alguns elogiam o "modernizador", outros criticam o "autocrata" que favoreceu um grupo étnico e ignorou uma fome devastadora: 50 anos após a morte de Haile Selassie, último imperador da Etiópia, seu legado continua sendo controverso, em um país cada vez mais polarizado. Nenhuma cerimônia oficial está programada para recordar o imperador.

Em uma das últimas fotos conhecidas do Negus (rei), registrada em 12 de setembro de 1974, o dia em que foi derrubado pelos militares, o imperador aparece frágil, de barba longa, cercado por soldados e sendo escoltado do lado de fora do palácio de Adis Abeba. O momento marcou o fim de um reinado que durou 44 anos, 5 meses e 9 dias, o mais longo na história imperial etíope. Também marcou o fim de três milênios de monarquia absoluta neste país do leste da África. Menos de um ano depois, na madrugada de 26 para 27 de agosto de 1975, Haile Selassie morreu assassinado, aos 83 anos, pelo regime militar marxista do Conselho Militar de Administração Provisória (Derg). Segundo uma versão geralmente aceita, o imperador foi anestesiado com um travesseiro previamente encharcado de éter, antes de ser asfixiado.

- "Muito ambivalente" - Durante seu longo reinado, Tafari Makonnen, que adotou o nome de Haile Selassie I após sua coroação em novembro de 1930, foi um "modernizador" e "pode ser considerado o fundador da Etiópia moderna", declarou à AFP Ian Campbell, historiador especializado no país. "Ele implementou programas de desenvolvimento importantes nos setores agrícola e educacional, e, graças ao seu interesse por viagens internacionais e pelas relações exteriores, realmente tornou o país conhecido", acrescentou.

"Sua maior contribuição foi na educação. Ele mesmo foi ministro da Educação. Também modernizou o país. Antes dele não havia Constituição, nem polícia", declarou Beedemariam Mekonnen, neto de 68 anos do imperador, que passou 12 anos preso, durante o regime do Derg. Apesar dos avanços, a percepção do Negus, 50 anos após sua morte, é "muito ambivalente hoje em dia", aponta Campbell, ao mencionar um reinado "autocrático". "Depende da pessoa a quem você pergunta. O país parece estar mais polarizado etnicamente hoje do que durante o reinado do imperador. A resposta também pode ser influenciada pela origem étnica do entrevistado e sua percepção do governo do imperador como um regime amhara", afirma.

Durante o reinado do Negus, a Etiópia era dominada pelos amhara. Atualmente, o país, o segundo mais populoso do continente, com quase 130 milhões de habitantes e um mosaico de mais de 80 grupos étnicos, enfrenta muitas divisões. Uma guerra civil entre 2020 e 2022 na região norte do Tigré deixou centenas de milhares de mortos. Os conflitos armados devastam as regiões de Amhara e Oromia, as mais populosas. O primeiro-ministro Abiy Ahmed, originário de Oromia, governa o país desde 2018.