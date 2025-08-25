Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nova Zelândia suspende envios de correspondências aos Estados Unidos por tarifas de Trump

Autor AFP
O serviço postal da Nova Zelândia anunciou a suspensão da maioria dos envios para os Estados Unidos, citando a incerteza provocada pelo impacto das tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump.

A empresa de correios afirmou que suspendeu o serviço a partir de 21 de agosto, antes da entrada em vigor da tarifa americana de 15% a partir de 29 de agosto. 

Apenas algumas cartas e documentos importantes, como passaportes ou cartas jurídicas, serão enviados aos Estados Unidos, indicou o serviço em seu site.

Ações semelhantes foram adotadas pelos serviços postais da Índia, Alemanha, França, Bélgica, Áustria e Dinamarca, após o governo Trump anunciar que, a partir de 29 de agosto, aboliria a isenção tributária para pacotes pequenos que entram nos Estados Unidos.

Washington começou a aplicar tarifas ao restante do mundo em abril, mas a maioria entrará em vigor este mês, após longas negociações e adiamentos. 

O serviço postal neozelandês afirmou que trabalha "rapidamente" para fazer as mudanças necessárias que permitam a retomada dos envios "o mais rápido possível".

