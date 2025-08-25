Noruega inaugura primeiro armazém comercial de CO₂ do mundo

O projeto, que reúne os gigantes Equinor, Shell e TotalEnergies, consiste em transportar e enterrar o gás carbônico capturado de chaminés de fábricas e usinas elétricas na Europa, mediante pagamentos feitos por indústrias ou empresas energéticas.

O consórcio internacional Northern Lights, realizou "com sucesso" a primeira injeção de gás carbônico no fundo do Mar do Norte, anunciou nesta segunda-feira (25) o primeiro serviço comercial de transporte e armazenamento de CO₂ do mundo.

Após ser capturado, o CO₂ é liquefeito, transportado por navio até o terminal de Øygarden, próximo a Bergen (oeste da Noruega), transferido para grandes cisternas e depois injetado por tubulações, a 110 quilômetros da costa, em um aquífero salino situado a 2.600 metros abaixo do leito marinho.

A tecnologia é considerada pelo Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre Mudança Climática (IPCC, na sigla em inglês) como uma das soluções para reduzir a pegada de indústrias difíceis de descarbonizar, como cimenteiras e siderúrgicas.

Mas a tecnologia de captação e armazenamento de CO₂ (CCS) ainda é complexa e cara comparada à compra de "licenças para poluir" do Sistema de Comércio de Emissões da UE (ETS, na sigla em inglês).

Além de seus parceiros iniciais Heidelberg Materials e Hafslund Celsio, a Northern Lights assinou até agora apenas três contratos comerciais na Europa: a produtora de amônia Yara nos Países Baixos, duas centrais de biomassa da Ørsted na Dinamarca e uma termoelétrica da Stockholm Exergi na Suécia.