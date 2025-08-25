Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netanyahu diz que Israel poderá se retirar do Líbano se Hezbollah for desarmado

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira, 25, que as forças de Israel poderiam começar a se retirar do território que ocupam no sul do Líbano após a "decisão monumental" do gabinete libanês no início deste mês de trabalhar para o desarmamento do Hezbollah até o final de 2025.

Netanyahu afirmou que, se o Líbano tomar as medidas necessárias para desarmar o Hezbollah, Israel responderá com medidas recíprocas, incluindo uma redução gradual de presença militar no país.

Desde que a guerra entre Israel e o grupo armado terminou em novembro de 2024, com um cessar-fogo mediado pelos EUA, os oficiais do Hezbollah alegam que não discutirão seu desarmamento até que Israel se retire de cinco colinas que controla dentro do Líbano e pare com os ataques aéreos quase diários.

O vice-primeiro-ministro libanês, Tarek Mitri, disse à Associated Press que Israel tem a obrigação de cumprir o acordo de cessar-fogo, "o que ainda não aconteceu".

"A posição do Líbano é clara. Israel deve se comprometer com a cessação das hostilidades", acrescentou Mitri. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

