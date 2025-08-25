Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Musk processa Apple e OpenAI por supostas práticas anticompetitivas

Autor AFP
Tipo Notícia

As empresas xAI e X, de Elon Musk, entraram com uma ampla ação nesta segunda-feira (25) contra a Apple e a OpenAI, alegando que as gigantes da tecnologia formaram uma parceria ilegal para sufocar a concorrência nos mercados de inteligência artificial e smartphones. 

A denúncia, de 61 páginas, apresentada em um tribunal federal no Texas, acusa a Apple e a OpenAI de fecharem um acordo exclusivo que torna o ChatGPT o único chatbot de IA generativa integrado ao sistema operacional do iPhone da Apple, enquanto bloqueia rivais como o chatbot Grok, da xAI.

eua

