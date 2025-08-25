Mortes de jornalistas em bombardeio israelense em Gaza gera condenações internacionais

Grupos de defesa dos direitos humanos, organismos internacionais e vários países condenaram energicamente, nesta segunda-feira (25), o ataque israelense contra o Hospital Nasser na Faixa de Gaza, que deixou pelo menos 20 mortos, incluindo cinco jornalistas. Por sua vez, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, lamentou "profundamente" o bombardeio, que classificou como um "trágico acidente".

- ONU reitera que jornalistas não são "alvos" - Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU, reiterou que jornalistas e hospitais não são alvos militares. "O assassinato de jornalistas em Gaza deveria chocar o mundo, não para ficar atônito em silêncio, mas para agir, exigindo responsabilidades e justiça", declarou Shamdasani. O diretor da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, denunciou a falta de ação "escandalosa" da comunidade internacional diante da guerra em Gaza.

Esse ataque equivale a "silenciar as últimas vozes que denunciam a morte silenciosa das crianças vítimas da fome", afirmou Lazzarini no X. - Reino Unido "horrorizado" - O ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, disse estar "horrorizado" pelo ataque e que "os civis, os trabalhadores da saúde e os jornalistas devem ser protegidos".

- França pede respeito ao direito internacional - O bombardeio israelense contra um hospital em Gaza é "intolerável", afirmou nesta segunda o presidente francês, Emmanuel Macron, que pediu para Israel "respeitar o direito internacional". "Os civis e os jornalistas devem ser protegidos em todas as circunstâncias. Os veículos de comunicação devem poder exercer sua missão de forma livre e independente para cobrir a realidade do conflito", expressou Macron no X, após uma conversa por telefone com o emir do Catar.

- Alemanha pede investigação - A Alemanha indicou, nesta segunda, que ficou "chocada com a morte de vários jornalistas, socorristas e outros civis" nos ataques aéreos israelenses contra o Hospital Nasser de Gaza. "Esse ataque deve ser investigado", disse no X o Ministério das Relações Exteriores, que pediu a Israel que permita “o acesso imediato da imprensa estrangeira independente” e garanta “a proteção dos jornalistas que trabalham em Gaza".