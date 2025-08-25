Mexicana Zarazúa surpreende e elimina Madison Keys na 1ª rodada do US Open

A tenista mexicana Renata Zarazúa protagonizou uma das surpresas do US Open nesta segunda-feira (25) ao derrotar em sua estreia a estrela local Madison Keys, atual campeã do Aberto da Austrália.

Zarazúa, 82ª colocada do ranking da WTA, derrotou Keys (6ª colocada) por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6-7 (10/12), 7-6 (7/3) e 7-5, para espanto do público na quadra central do Grand Slam de Nova York.