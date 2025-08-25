Médica e lutadora: a vida dupla de Shi Ming, estrela chinesa do UFC

Durante o dia, Shi Ming trata seus pacientes como especialista em medicina tradicional chinesa; à noite, treina para nocautear suas adversárias no Ultimate Fighting Championship (UFC), principal organização das artes marciais mistas (MMA). Shi ficou famosa em novembro, quando assinou contrato com o UFC, após derrubar com um chute brutal sua compatriota Feng Xiaocan, que deixou o octógono de maca.

No entanto, ela não mostrou nenhum traço dessa ferocidade com seu comportamento calmo e voz suave quando concedeu uma entrevista à AFP na semana passada, antes de enfrentar a brasileira Bruna Brasil, na última sexta-feira (22). Shi afirma que precisa fazer uma "lavagem cerebral" antes de cada luta para superar seu instinto de evitar machucar outra pessoa. "Eu me contenho um pouco", conta a lutadora, de 30 anos. "Em vários combates, não finalizei algumas adversárias quando tive a chance, e elas conseguiram se recuperar e quase viraram algumas lutas", acrescenta.

- Lavagem cerebral para lutar - "Eu preciso me readaptar para cada luta, não pensar em outras coisas. Antes de cada competição, sempre faço uma lavagem cerebral para manter o foco na luta". A vitória contra Feng em Macau colocou Shi em evidência no MMA, o que a obrigou a revelar sua vida dupla a seus pais, que até então não sabiam que ela praticava o esporte.

Milhares de fãs chineses lotaram a arena de Xangai para apoiá-la na luta contra Bruna Brasil, mostrando seu entusiasmo a cada vez que a lutadora acertava um golpe. No final, a brasileira foi a vencedora por decisão dos juízes, mas Shi foi ovacionada pelo público, aos gritos de "Vamos, doutora!". A pequena chinesa (1,57 m) segue trabalhando em tempo integral como praticante da medicina tradicional chinesa em sua cidade natal, Kunming, na província de Yunnan (sudoeste).

"Ainda dou prioridade ao meu trabalho como médica e só penso em treinar quando termino todas as minhas funções", diz ela. Suas jornadas começam no hospital, onde atende seus pacientes, prescreve medicamentos e realiza sessões de acupuntura. Com o trabalho finalizado, Shi passa horas treinando em uma academia junto com outros lutadores amadores.