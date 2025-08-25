Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército israelense anuncia investigação após ataque contra hospital em Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

O Exército israelense anunciou, nesta segunda-feira (25), que ordenou a abertura de uma "investigação" após um bombardeio contra um hospital no sul da Faixa de Gaza, que deixou 15 mortos, incluindo quatro jornalistas, segundo a Defesa Civil. 

"Mais cedo, tropas do Exército israelense efetuaram um ataque na área do hospital Nasser em Khan Yunis. O comandante do Estado-Maior ordenou que uma investigação preliminar aconteça o mais rápido possível possível", afirmou o Exército em um comunicado.

A nota acrescenta que "lamenta qualquer dano causado a pessoas não envolvidas e que não tem jornalistas como alvos".

bur-crb/cm/mab/meb/fp/aa

