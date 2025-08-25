Ex-presidente Uribe recusa prescrição de seu caso por suborno na Colômbia

O ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, renunciou nesta segunda-feira (25) à prescrição em outubro do caso contra ele por suborno e fraude processual, enquanto sua apelação contra uma condenação de 12 anos de prisão domiciliar está sendo resolvida. O popular ex-líder de direita (2002-2010) recebeu na primeira instância a pena máxima possível por tentar subornar ex-paramilitares para que o desvinculassem desses violentos esquadrões anti-guerrilha.

Antes da renúncia, o tribunal tinha até 16 de outubro para ratificar a condenação ou absolvê-lo. Após mais de uma década do litígio, o caso não será arquivado mesmo que essa data chegue. "A condenação imposta é equivocada e injusta", quero que "se reconheça minha inocência" e "renuncio ao direito de ser favorecido pela prescrição", diz o documento ao qual a AFP teve acesso, apresentado ao Tribunal Superior de Bogotá, que estuda sua apelação. Especialistas consultados pela AFP consideram que era pouco provável que a segunda instância permitisse a prescrição porque os magistrados responsáveis estão sujeitos a medidas disciplinares. O pai da direita moderna colombiana sustenta que o julgamento contra ele está politizado e sob pressões da esquerda, no poder com o presidente Gustavo Petro.

Tudo começou em 2012, quando Uribe denunciou o senador de esquerda Iván Cepeda por um suposto complô para vinculá-lo a paramilitares. Mas, em uma reviravolta inesperada da justiça, em 2018 a Suprema Corte começou a investigar Uribe por manipular testemunhas para desacreditar Cepeda. O agora pré-candidato presidencial de esquerda acusa Uribe de buscar o arquivamento do processo "em outros momentos" por meio de atrasos e manobras jurídicas.

"Sentimos enormes pressões de sua parte, contra mim e contra as vítimas", disse à rádio W. Ele assegurou que vai apresentar uma denúncia penal contra Uribe nos próximos dias. A juíza responsável pelo caso, Sandra Heredia, também denunciou ameaças contra si. "O que queremos é uma análise rigorosa e objetiva da apelação", disse um dos advogados do ex-presidente, Jaime Lombana, também à rádio W.