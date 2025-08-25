Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Equador apreende explosivos que seriam usados em atentados na Colômbia

Autor Agência Estado
O Equador apreendeu um "carregamento significativo" de material explosivo que era transportado da fronteira com o Peru em direção à Colômbia para ser usado em "atos terroristas", informou a polícia local no domingo, 24.

A Colômbia enfrenta sua pior crise de violência em uma década devido à ofensiva de guerrilheiros e máfias que lucram com o narcotráfico, a extorsão e a mineração ilegal. Na quinta-feira, 21, dois ataques de grupos rebeldes deixaram 19 mortos e mais de 60 feridos, entre civis e militares.

A polícia equatoriana informou ter confiscado 3.750 cartuchos de emulsão explosiva e 25.000 metros de cordão detonante em uma operação na fronteira entre os dois países, que resultou na prisão de dois equatorianos.

"Identificamos material explosivo que pretendia ser utilizado para a execução de atos terroristas na Colômbia", disse a corporação na rede social X.

O carregamento de explosivos era transportado em um caminhão que havia partido da província costeira de El Oro (sudoeste e fronteiriça com o Peru) em direção a Carchi (norte, na fronteira com a Colômbia), onde a operação foi realizada.

Na quinta-feira, 21, um caminhão-bomba explodiu em frente à escola de aviação militar de Cali, a terceira cidade mais populosa da Colômbia. Seis civis morreram e mais de 60 pessoas ficaram feridas.

No mesmo dia, um helicóptero da polícia foi derrubado com um drone e rifles no departamento de Antioquia, deixando 13 agentes mortos e ferindo outros. As autoridades atribuíram os ataques a duas dissidências das Farc, que rejeitaram o acordo de paz assinado em 2016 pela maior parte dessa guerrilha.

