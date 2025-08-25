Coreia do Norte poderia produzir de 10 a 20 armas nucleares por ano, diz líder sul-coreano

A Coreia do Norte reuniu aproximadamente 50 ogivas nucleares e dispõe de material para produzir até mais 40, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo.

A Coreia do Norte poderia em breve produzir entre 10 e 20 armas nucleares por ano, disse nesta segunda-feira (25) o novo presidente da Coreia do Sul, de tendência moderada, ao mesmo tempo que pediu esforços para reduzir as tensões.

"Um míssil balístico intercontinental (ICBM) capaz de alcançar os Estados Unidos está quase completamente desenvolvido, e continuam desenvolvendo a capacidade de produzir aproximadamente entre 10 e 20 bombas nucleares por ano", declarou o presidente Lee Jae-myung no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em Washington.

Sobre as políticas de linha dura de seu antecessor, Lee afirmou: "Temos feito esforços para dissuadir a Coreia do Norte e aplicar sanções, mas o resultado tem sido que a Coreia do Norte continua desenvolvendo seu programa nuclear".

"A dura realidade é que o número de armas nucleares que a Coreia do Norte possui aumentou nos últimos três ou quatro anos", assegurou.

Embora tenha dito que a Coreia do Sul estava comprometida com a dissuasão por meio de armas convencionais contra a Coreia do Norte, também destacou seus esforços para descontinuar medidas consideradas provocadoras, como a difusão por alto-falantes de mensagens antinorte-coreanas na fronteira militar.