Candidato boliviano Rodrigo Paz apoia ações para que Venezuela recupere 'democracia'

O candidato presidencial de centro-direita Rodrigo Paz, que venceu o primeiro turno das eleições na Bolívia, afirmou que a Venezuela vive sob uma "ditadura" e que apoia qualquer ação que ajude esse país a "recuperar sua democracia". Em uma entrevista à AFP, o senador se referiu à operação antidrogas que os Estados Unidos lançaram frente às costas da Venezuela, após acusar o presidente Nicolás Maduro de liderar um cartel de narcotráfico.

Três destróieres lança-mísseis devem se posicionar nas próximas horas nos limites da fronteira marítima com o país caribenho. Washington ofereceu 50 milhões de dólares por informações que conduzam à captura de Maduro, que denunciou as manobras como uma "ameaça" contra seu governo. "Eu não compartilho o critério de ações deste tipo, mas se isso ajuda a Venezuela a recuperar sua democracia, não posso fazer outra coisa senão apoiar tudo aquilo que mude a vida dos venezuelanos", disse Paz. O candidato do Partido Democrata Cristão, de 57 anos, enfrentará o ex-presidente de direita Jorge Quiroga no segundo turno, em 19 de outubro.