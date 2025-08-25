Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Candidato boliviano Rodrigo Paz apoia ações para que Venezuela recupere 'democracia'

Candidato boliviano Rodrigo Paz apoia ações para que Venezuela recupere 'democracia'

O candidato presidencial de centro-direita Rodrigo Paz, que venceu o primeiro turno das eleições na Bolívia, afirmou que a Venezuela vive sob uma "ditadura" e que apoia qualquer ação que ajude esse país a "recuperar sua democracia".

Em uma entrevista à AFP, o senador se referiu à operação antidrogas que os Estados Unidos lançaram frente às costas da Venezuela, após acusar o presidente Nicolás Maduro de liderar um cartel de narcotráfico.

Três destróieres lança-mísseis devem se posicionar nas próximas horas nos limites da fronteira marítima com o país caribenho.

Washington ofereceu 50 milhões de dólares por informações que conduzam à captura de Maduro, que denunciou as manobras como uma "ameaça" contra seu governo.

"Eu não compartilho o critério de ações deste tipo, mas se isso ajuda a Venezuela a recuperar sua democracia, não posso fazer outra coisa senão apoiar tudo aquilo que mude a vida dos venezuelanos", disse Paz.

O candidato do Partido Democrata Cristão, de 57 anos, enfrentará o ex-presidente de direita Jorge Quiroga no segundo turno, em 19 de outubro.

Paz assegurou que "não aceita" a situação atual da Venezuela: "É uma ditadura e nisso não vou mudar de opinião".

Durante os governos de esquerda de Evo Morales e Luis Arce - hoje adversários políticos -, a Bolívia foi um dos aliados mais estreitos do chavismo.

