Athletic Bilbao vence Rayo Vallecano (1-0) e se junta aos líderes do Espanhol

Com seis pontos em duas partidas, o time basco, que disputará a Liga dos Campeões, está empatado na liderança da tabela com Villarreal, Barcelona e Real Madrid, as outras equipes que conseguiram fazer uma campanha 100% neste início de temporada.

Duas vitórias nas duas primeiras partidas. O Athletic Bilbao, após derrotar o Rayo Vallecano (1 a 0) em San Mamés nesta segunda-feira (25), obteve seu melhor início de temporada no campeonato espanhol desde 2013.

O Getafe pode se juntar ao seleto grupo ainda nesta segunda-feira se vencer o Sevilla na última partida do dia.

O único gol da partida saiu no segundo tempo (66'), num pênalti sofrido e convertido pelo talentoso meia-atacante Oian Sancet, que retornou à equipe após três semanas afastado devido a uma lesão no joelho sofrida em um amistoso contra o Liverpool.

Com um chute rasteiro no centro do gol, ele superou o goleiro argentino Augusto Batalla.

O Rayo Vallecano, comandado pelo técnico Iñigo Pérez, ex-jogador do Athletic, havia vencido o Girona por 3 a 1 em sua estreia na LaLiga e chegava nesta segunda-feira a San Mamés, em Bilbao, após derrotar por 1 a 0 o Neman Grodno, na Bielorrússia, no jogo de ida do mata-mata que classifica para a Conference League.