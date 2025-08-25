Ano letivo começa em Washington marcado pro medo de operações anti-imigrantes

Vizinhos, voluntários e pais acompanharam as crianças nesta segunda-feira (25), no primeiro dia do novo ano letivo em Washington, em uma tentativa de proteger os estudantes da campanha de deportação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma escola primária da capital americana, a multidão fez soar apitos, tocou pandeiros e aplaudiu as crianças a caminho da sala de aula, uma forma de se defender contra qualquer ação policial e apoiar um bairro com alta porcentagem de população latina.

Em toda a cidade, foram organizados grupos de acompanhantes, caronas compartilhadas e outras iniciativas, diante do temor de que agentes de imigração pudessem intervir nas escolas. A moradora Helena Bonde, de 36 anos, se aproximou de uma escola primária em sua cadeira de rodas para apoiar famílias de imigrantes que, segundo ela, foram aterrorizadas pelas operações policiais. "Todos realmente queriam ajudar de alguma forma concreta e útil, e contribuir para que as famílias se sentissem um pouco mais seguras", disse Bonde à AFP. O Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) afirmou que não tomaria medidas contra as escolas de Washington nesta segunda-feira.

No entanto, não descartou realizar inspeções nas escolas sobre o bem-estar de crianças sem documentos e desacompanhadas que, segundo a administração Trump, precisam ser resgatadas de redes de tráfico sexual e trabalho forçado. Na segunda-feira, "não se verá agentes do ICE realizando operações ou batidas", declarou o chefe do ICE, Todd Lyons, à NBC News na semana passada. "Mas nosso objetivo é encontrar essas 300 mil crianças sem documentos e os menores que chegaram aqui durante a última administração". - "Trata-se da sua aparência" -

Selene, uma organizadora comunitária mexicano-americana, admitiu que pensou em não enviar a filha à escola, porque mesmo famílias latinas residentes legalmente nos Estados Unidos têm sido alvo de perseguição e detenção. "Não se trata da situação migratória. Trata-se da sua aparência, não é? Se na rua você parece latino, você é um alvo, infelizmente", disse Selene, que não quis dar o sobrenome à AFP. No final, incentivada pelos vizinhos, acompanhou a filha à escola e instou outros a fazerem o mesmo.

'A comunidade está aqui para apoiar você, não tenha medo, e vamos continuar fazendo um ótimo trabalho. Vamos continuar ajudando os membros da nossa comunidade. Nossos filhos que vêm à escola precisam se sentir seguros, e juntos podemos conseguir isso", afirmou. Outros, no entanto, estavam com muito medo. Blanca, uma imigrante de meia-idade vinda de El Salvador, se aproximou da entrada da escola com um cartaz em inglês e espanhol: "Cada dia é uma oportunidade".