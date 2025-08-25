Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Al Jazeera anuncia morte de jornalista em Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

A emissora de televisão Al Jazeera (Catar) informou nesta segunda-feira (25) que um de seus jornalistas morreu em Gaza, três semanas após um ataque israelense que matou quatro repórteres e dois colaboradores do canal.

"Confirmamos a morte de Mohammad Salama", disse à AFP um porta-voz da Al Jazeera, após o anúncio da emissora sobre o falecimento do jornalista em um bombardeio israelense em Gaza.

