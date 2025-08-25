Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agências Reuters e AP lamentam morte de colaboradores em ataques em Gaza

AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As agências de notícias Reuters e Associated Press (AP) declararam estar devastadas após a morte de colaboradores nesta segunda-feira (25) em ataques a Gaza atribuídos ao Exército israelense.

"Estamos devastados ao saber da morte do funcionário da Reuters, Hussam al-Masri, e dos ferimentos de outro funcionário, Hatem Khaled, nos ataques israelenses ao hospital Nasser, em Gaza, hoje", disse um porta-voz da Reuters em um comunicado. 

Em nota, a AP afirmou estar "chocada e triste" ao saber da morte de Mariam Dagga, de 33 anos, jornalista que trabalhava como freelancer para a agência desde o início da guerra.



