Trump planeja enviar Guarda Nacional para Chicago, segundo imprensa

O governo de Donald Trump está há semanas planejando o envio de tropas da Guarda Nacional para Chicago como parte de uma ofensiva ampliada contra o crime e a imigração, segundo relatos da mídia americana. O Pentágono tem elaborado planos que poderiam mobilizar vários milhares de membros da Guarda Nacional para a terceira maior cidade do país em setembro, informou o The Washington Post, citando funcionários não identificados familiarizados com o assunto.

O Pentágono se recusou a confirmar os relatos. "Não vamos especular sobre futuras operações", disse um funcionário da Defesa. "O departamento é uma organização de planejamento e trabalha continuamente com outros parceiros de agências em planos para proteger ativos e funcionários federais", afirmou o funcionário sob condição de anonimato. Os relatos surgem depois que o presidente enviou tropas da Guarda Nacional este mês para a capital Washington DC, onde outro funcionário da Defesa disse que em breve os agentes estariam armados.

Trump afirmou na sexta-feira que Chicago e Nova York - grandes cidades lideradas por democratas - poderiam ser alvo de medidas semelhantes. "Vamos tornar nossas cidades muito, muito seguras", disse Trump a jornalistas na Casa Branca. "Acho que Chicago será a próxima e depois ajudaremos com Nova York". O possível envio para Chicago seguiria um padrão semelhante à controversa operação de Trump em junho em Los Angeles, para onde ele enviou 4.000 membros da Guarda Nacional da Califórnia e 700 fuzileiros em serviço ativo apesar das objeções estaduais, segundo fontes não identificadas citadas pela CNN.

Também complementaria a ofensiva ampliada do serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) que mira migrantes sem documentos. O governador de Illinois, JB Pritzker, e o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, ambos democratas, rejeitaram energicamente a ideia. "Donald Trump e os republicanos MAGA (sigla de seu movimento Make America Great Again, ndlr) estão tentando pintar seu partido como um de 'lei e ordem'", publicou Pritzker na rede social X. "Isso não poderia estar mais longe da verdade".