SpaceX cancela voo de teste do megafoguete Starship

A empresa SpaceX cancelou neste domingo um voo de teste do megafoguete Starship, o revés mais recente para o veículo de lançamento, após tentativas recentes terminarem em explosões.

"Descarta-se o décimo voo do Starship, para dar tempo de resolver um problema nos sistemas em terra", informou a Space X, na rede social X. O lançamento aconteceria hoje, da Starbase, no sul do estado americano do Texas.