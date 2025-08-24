Sabalenka estreia forte em sua defesa do título do US Open

A bielorrussa Aryna Sabalenka venceu com autoridade a suíça Rebeka Masarova neste domingo (24), na primeira partida de sua trajetória no US Open, onde vai lutar pelo bicampeonato. Sabalenka, número um do mundo no tênis feminino, derrotou Masarova (108ª) por 7-5 e 6-1 na primeira rodada do Grand Slam de Nova York.

Sua próxima adversária será a russa Polina Kudermetova, que avançou após a espanhola Nuria Párrizas desistir com uma lesão no tornozelo quando a partida estava empatada em 2 a 2 no primeiro set. Sabalenka, campeã do torneio de 2024 e finalista de 2023, busca se tornar a primeira tenista a repetir o título desde as três vitórias consecutivas de Serena Williams entre 2012 e 2014. Contra Masarova, a bielorrussa foi melhorando ao longo de um primeiro set difícil, onde se recuperou da primeira quebra da partida, dando a Masarova uma vantagem de 3-2. Sabalenka devolveu a quebra imediatamente e evitou o tie-break no último momento para vencer o acirrado set.