Moradia gratuita em cidade alemã atrai centenas de candidatos

Concurso para viver em município planejado da era soviética recebeu 1,7 mil interessados. Projeto quer atrair mão de obra qualificada a Eisenhüttenstadt e reverter êxodo populacional.Um concurso aberto na Alemanha para enfrentar a fuga populacional de Eisenhüttenstadt, uma cidade da era soviética, ganhou projeção global e atraiu mais de 1,7 mil interessados. O prêmio: duas semanas de moradia gratuita em um apartamento mobiliado de três quartos para conhecer o município e suas oportunidades profissionais. Dois "moradores de teste" venceram a disputa após participarem de entrevistas e processos de seleção entre candidatos do mundo inteiro. Eles foram anunciados na última quinta-feira (21/08). O projeto "Hora de fazer planos", fomentado pela empresa municipal de habitação, tinha como objetivo chamar atenção para a necessidade da cidade e recuperar sua mão de obra atualmente defasada. No entanto, a atenção dada pela imprensa internacional à proposta elevou as candidaturas a um número muito superior ao esperado pelos organizadores. A cidade vizinha de Guben, por exemplo, já havia promovido uma ação semelhante no ano passado e atraiu apenas cem interessados. "Nós ficamos surpresos com o alcance do projeto. [...] Recebemos candidaturas de todo o mundo. O fato decisivo foi a motivação em relação à cidade", conta Julia Basan, do setor de Desenvolvimento Econômico do município. Os vencedores foram Melanie Henniger, de 49 anos, e Jonas Brander, de 39 anos. A única condição imposta é que, ao final da experiência, os participantes escrevam uma "carta de amor" a Eisenhüttenstadt, mesmo que crítica. Ambos vivem atualmente na Alemanha. Cineasta morador de Berlim, Brander está produzindo um documentário sobre Eisenhüttenstadt e aposta que a vivência na cidade vai trazer autenticidade ao seu filme. Henniger vive em Bremen, é consultora de TI e diz querer "criar novas raízes". Cidade-modelo da Alemanha Oriental enfrenta fuga populacional Localizada a cerca de 120 quilômetros da capital alemã, Eisenhüttenstadt foi inaugurada há 75 anos como uma cidade-modelo da antiga República Democrática Alemã (RDA). A cidade foi integralmente planejada para se tornar o centro da então jovem indústria siderúrgica do país e ganhou status de vitrine da Alemanha Oriental. Além de complexos residenciais com grandes áreas verdes, a cidade abrigaria ainda escolas, hospitais, lojas e parques. O ator americano Tom Hanks chegou a visitar Eisenhüttenstadt em 2011 e trouxe atenção à cidade ao citá-la em um programa de televisão americano. Mas, da condição de "menina dos olhos" da RDA, o município passou a sofrer um êxodo populacional com a privatização da siderúrgica local, reduzindo seus funcionários de 16 mil a 3,2 mil. O número de moradores também caiu de 57 mil habitantes, na década de 1980, para os atuais 24 mil. Os organizadores do projeto acreditam que atenção internacional levantada pelo concurso pode atrair novos moradores ao município, que já conta com uma média de preço reduzido de aluguel em comparação com o país, de 6 euros (R$ 36) o metro quadrado. Diversas cidades alemãs buscam reverter sua queda populacional com iniciativas de moradia experimental, como Eberswalde, Frankfurt am Oder e Görlitz. gq (OTS)